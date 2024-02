Settimana da tre gol in tre partite KEY

Kevin Fiala è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria ai rigori per 3-2 dei Los Angeles Kings sugli Anaheim Ducks.

L’attaccante svizzero, eletto prima stella del match, ha firmato il momentaneo 1-1 (sua 16a rete stagionale) e ha fornito un assist in seconda in occasione del 2-2. Una rete a testa l’hanno segnata anche Timo Meier e Nico Hischier, prima e seconda stella, i quali hanno contribuito in maniera importante al 4-3 dei Devils sui Canadiens. Roman Josi ha messo a referto un assist nel successo per 4-2 di Nashville sul ghiaccio di San Jose.

Swisstxt