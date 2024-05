Ludovic Waeber

Di ritorno in Svizzera dopo una stagione passata in America del Nord, Ludovic Waeber non giocherà con lo Zurigo con il quale aveva un contratto.

Swisstxt

Il portiere, cresciuto a Friborgo, ha chiesto e ottenuto di sciogliere l’accordo con i campioni svizzeri per accasarsi a Kloten fino al 2026. -Il Bienne ha annunciato che Beat Forster, che ha chiuso la sua carriera da giocatore dopo l’ultima stagione giocata con i seelaender, farà parte dello staff di allenatori della prima squadra. L’ex difensore sarà uno dei due viceallenatori di Martin Filander. L’altro, pure appena arrivato, sarà Mathias Tjaernqvist.

Swisstxt