Ti-Press

Appresa la notizia diramata dal Ministero Pubblico dell'arresto del presidente dell’Associazione Ladies Lugano, tramite un comunicato l'HCL ha ribadito la sua estraneità alla gestione sportiva, amministrativa e finanziaria.

Dispiaciuto per le conseguenze che l’inchiesta potrebbe avere per il futuro della squadra iscritta al massimo campionato, il club bianconero ha aggiunto che continuerà come sempre a reclutare, allenare e crescere le bambine appassionate di hockey su ghiaccio.

Inoltre l'HCL rimane aperto alla partecipazione a un progetto su basi solide per una squadra unica nel Cantone.

