Friborgo-Lugano KEY

Non ce l'ha fatta il Lugano a vincere la «bella» dei quarti di finale in trasferta a Friborgo.

I bianconeri per la settima volta in otto occasioni in cui sono arrivati a gara-7 hanno dovuto alzare bandiera bianca. La stagione degli uomini di Gianinazzi è quindi finita.

In pista con la stessa formazione vittoriosa martedì, i sottocenerini sono andati sotto nel punteggio al 17'35" e non sono più riusciti a rientrare, nonostante Carr e Thuerkauf abbiano accorciato per un mai domo HCL.

A chiudere la partita ci ha pensato al 58'42" a porta vuota Bertschy, protagonista assoluto con una doppietta.

