Grégory Hofmann freshfocus

La Nazionale perde Grégory Hofmann per la prima tappa dell’Euro Hockey Tour.

Già assente a Tampere nella sfida d’esordio di mercoledì, dove è arrivata una secca sconfitta contro i padroni di casa della Finlandia, l’attaccante neocastellano si è infortunato in allenamento e tornerà in Svizzera per sottoporsi a ulteriori accertamenti.

Patrick Fischer ha deciso di non sostituire il 31enne in vista delle partite del weekend contro Svezia e Cechia.

Swisstxt