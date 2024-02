Ginevra-Rapperswil

Il Langnau tiene aperte le speranze di post season grazie al bel successo per 3-0 contro lo Zugo, al 7o ko consecutivo.

A fare la differenza sono stati Pesonen, Saarijarvi e Berger. I Tigers con questi 3 punti sono entrati in zona play-in a scapito del Bienne, che scivola in 11a posizione. I Tori invece non riescono ancora a qualificarsi matematicamente per i playoff. Il Ginevra ha battuto il Rapperswil per 4-2 e tiene vive le speranze di conquistare un posto nei primi sei (-5 dal Berna). E' praticamente finita invece la stagione dei sangallesi, a -9 dai play-in a tre partite dal termine.

Swisstxt