ZSC Lions freshfocus

s League.

Le Leonesse di Zurigo si sono confermate campionesse del campionato di Women’ Nella bella della finale, giocata alla PostFinance Arena davanti a 1’891 spettatori, le ZSC Lions hanno sconfitto per 3-0 il Berna, imponendosi per 3-2 nella serie. Per le zurighesi si tratta del 12o trionfo nella storia del club e della terza affermazione consecutiva.

Swisstxt