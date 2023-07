Oscar Lindberg KEY

A un mese e mezzo dall'inizio del campionato, il Berna è costretto a digerire un addio pesante, ovvero quello di Oscar Lindberg.

Dopo una sola stagione nella capitale, dove sarebbe dovuto restare fino almeno al 2024, l'attaccante svedese (49 punti in 60 incontri) ha infatti richiesto la risoluzione del contratto, così da poter rientrare in patria, allo Skelleftea, per «motivi personali». Una volontà alla quale il club non si è opposto, gettandosi subito alla ricerca del suo sostituto.

Swisstxt