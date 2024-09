Lombardi Ti-Press

Un record di oltre 5'400 abbonamenti venduti e l’obiettivo play-in con una squadra rinnovata che inizierà il campionato con 8 stranieri, tra cui spicca la stella di Kubalik.

Swisstxt

Così l’Ambrì si è presentato nella conferenza stampa di inizio stagione. «È una dimostrazione di grande attaccamento», ha dichiarato Lombardi.

«Sentiamo l'affetto del pubblico e lo sentono soprattutto i giocatori».

«La buona salute della gestione corrente è indispensabile per poter far fronte ai debiti del passato e poter presentare una squadra competitiva, ha spiegato il presidente.

Cereda: «Una bella energia nel gruppo»

«Mi sembra una squadra che ha una buona dose di volontà per fare dei passi avanti, diventare migliore giorno per giorno”, ha dichiarato Luca Cereda ai microfoni della RSI.

«Abbiamo tanti giovani che portano un po’ di spensieratezza e tanta energia e qualche veterano che dà loro consigli e allo stesso tempo approfitta anche un po’ di questa freschezza. C’è un bel mix e una bella energia all’interno del gruppo».

Duca: «Kubalik? Un motivo d'orgoglio»

Dal canto suo Paolo Duca ha sottolineato, sempre alla RSI, che «In questo momento Kubalik è sicuramente una freccia in più al nostro arco e, anche se dovesse partire presto, ha già sicuramente portato tanto entusiasmo e tanta positività.»

«Ed è anche un motivo di orgoglio che un giocatore torni per rimettersi in gioco con l’obiettivo di tornare in Nordamerica».

Swisstxt