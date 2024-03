Suomela KEY

Sia il Losanna che il Berna sono riusciti ad allungare la propria serie dei quarti di finale dei playoff a gara-7.

I vodesi sono riusciti a recuperare il break subito in gara-5 dal Davos battendo i grigionesi in trasferta per 5-2. Decisiva la linea Suomela-Rochette-Sekac: tre gol per il finnico ed una rete a testa per gli altri due. Dal canto loro gli Orsi non hanno tremato davanti al proprio pubblico e sono riusciti a sconfiggere 3-0 lo Zugo grazie alle reti di Sceviour, Scherwey e Luoto. Sabato sera si deciderà dunque chi raggiungerà lo Zurigo e una tra Lugano e Friborgo in semifinale.

