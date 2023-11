freshfocus

Serata amara per il Lugano, che dopo tre vittorie consecutive è stato battuto alla Cornèr Arena dai bernesi del Langnau per 3-2.

Sono stati gli ospiti a portarsi in vantaggio alla prima vera occasione con Mäenalanen al 12', prima del raddoppio a metà del secondo periodo di Pesonen. Carr e Thuerkauf hanno riportato la sfida in parità tra il 37' e il 42', ma appena 13» dopo il momentaneo pareggio bianconero il gol di J.Schumtz ha consegnato la vittoria ai Tigers, anche perché il 3-3 di Alatalo al 58'30» è stato annullato per un'ostruzione sul portiere di Fazzini.

