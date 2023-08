Fazzini ha firmato il momentaneo 1-1 Ti-Press

Nella sua prima amichevole stagionale giocata in Ticino, per la precisione in quel di Biasca, il Lugano, con Schlegel tra i pali e senza Granlund, ha battuto 4-3 il Kloten.

Gli uomini di Gianinazzi, reduci dalle due vittorie ottenute lo scorso weekend in Germania, hanno risposto con Fazzini, Joly (sempre a segno in questa preseason) e Thuerkauf ai tre tentativi di fuga ospiti firmati da Schreiber, Ramel e dall'ex Profico. Al 56'55», ovvero 53» dopo la rete del 3-3 firmata dal capitano bianconero, Carr ha messo a segno il gol che ha consegnato la vittoria all'HCL.

Swisstxt