Tanner Richard decisivo freshfocus

Seconda trasferta nel giro di 48 ore e altra sconfitta di misura per il Lugano che, a Ginevra come a Davos, si è visto annullare il possibile pareggio dalla video review.

Alle Vernets i campioni in carica si sono imposti per 2-1. Arcobello ha aperto le marcature al 7' in un primo tempo di chiara marca bianconera. Dopo il pareggio di Filppula al 26' i ragazzi di Gianinazzi non sono stati capaci di sfruttare 4' con l'uomo in più attorno al 30', subendo poi la rete decisiva di Richard in powerplay. Nel 3o periodo, in cui non si è più visto Andersson, gol negato ad Alatalo per fuorigioco dopo coach's challenge.

Swisstxt