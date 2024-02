Partita equilibrata Ti-Press

Per la prima volta in stagione tra Lugano e Davos non ha prevalso la squadra di casa.

I grigionesi, privi dello squalificato Fora, sono riusciti ad espugnare la Cornèr Arena con un calcistico 1-0. C’erano in palio punti importanti e le due squadre hanno messo in scena un vero scontro da playoff: chiuso, faticoso, con un buon ritmo e deciso dal gol di Stransky a 59» dalla terza sirena. Nel terzo periodo i bianconeri non sono riusciti a sfruttare due situazioni di powerplay, mentre, una volta subito il gol, hanno centrato un clamoroso palo nell'assalto finale.

