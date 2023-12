Il Lugano non è riuscito a chiudere la propria settimana con il pieno di fiducia e di punti. Secondo week end da zero punti per l'Ambrì. I leventinesi si inchinano allo Zugo per 4-2. Vincono Berna, Zurigo e Ajoie.

Ambrì sconfitto per la quinta volta consecutiva. KEYSTONE

Sl cospetto dei vodesi i bianconeri sono crollati, perdendo per 4-1. Una sconfitta, la terza stagionale in tre confronti contro il Losanna.

Il primo periodo non ha riservato grandi emozioni. I ticinesi hanno sfruttato l’inizio poco spumeggiante del Losanna per portarsi in vantaggio al 6’50” in inferiorità numerica con Arcobello, abile a infilare Pasche da posizione defilata facendo rimbalzare il disco sul suo casco.

Nella ripresa, gli uomini di Ward hanno impiegato soli 10’ per ribaltare la situazione: da un ispirato Fuchs sono giunte una rete e due assist per Riat e Jäger, infilando così un micidiale un-due-tre che ha tagliato le gambe dei sottocenerini.

Il Lugano ha provato a reagire nell’ultima frazione, ma tutti i tentativi di rientrare in partita sono stati annullati dai Leoni, che hanno in seguito chiuso la contesa con Rochette.

Pasche ha poi abbassato la propria saracinesca per la settima vittoria consecutiva

L'Ambrì reagisce dopo un brutto derby, ma vince lo Zugo

La voglia di riscattarsi dalla brutta batosta rimediata venerdì sera alla Cornèr Arena era palpabile, ma non è bastata questa ad evitare all’Ambrì la quinta sconfitta consecutiva, patita di fronte allo Zugo, che ha vinto per 4 a 2.

Nonostante la sconfitta l'HCAP ha fornito una buona prestazione, anche se hanno iniziato arrancando proprio come contro il Lugano.

L'Ambrì ha però subito cambiato rotta. Incassato l’1-0 nel primo powerplay, l'HCAP ha riequilibrato la situazione con la rete da Pestoni. I sopracenerini hanno poi avuto ulteriori occasioni.

Nel secondo periodo i leventinesi hanno mostrato di aver acquisito di nuovo la lucidità di squadra che sembrava mancare nelle ultime uscite, ma hanno comunque incassato il gol del raddoppio dei Tori, con O’Neill capace di carpire il puck e metterlo nello slot per Michaelis che ha superato Juvonen.

Gli ospiti hanno poi trovato l’allungo con Martschini in avvio di terzo tempo, al quale ha però risposto De Luca al 49’49” riaccendendo così le speranze dell’Ambrì. che malgardo molta pressione non ha segnato, e ha invece subito, a un minuto dal termine, il gol di Muggli che ha chiuso la sfida.

Zurigo e Berna vittoriosi

Zurigo e Ginevra stanno vivendo due periodi in campionato opposti: i Lions si sono imposti sui romandi per 4-2, archiviando la pratica alla fine del secondo periodo. I ginevrini hanno reagito troppo tardi e non sono riusciti a contrastare gli zurighesi, che hanno infilato la 5a vittoria di fila consolidando la vetta di National League.

Dopo aver subito un roboante 7-0 venerdì contro il Davos, il Berna si è riscattato contro il Rapperswil (4-0) ed è tornato alla vittoria. Successo casalingo anche per il Langnau, capace di rimontare il Bienne e imporsi per 2-1.

Il risultato maturato sul ghiacco di Kloten ha visto l’Ajoie battere all’overtime gli Aviatori per 3-2, dopo che i giuriassiani avevano riagguantato l’incontro a 44” dal termine.

Swisstxt