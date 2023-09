Lugano KEY

Il Lugano torna a mani vuote dalla trasferta di Losanna.

Reduci da due vittorie, i bianconeri sono stati sconfitti per 4-1 alla Vaudoise Arena dalla nuova capolista di National League. Con Schlegel tra i pali e Zanetti escluso per dare spazio al debuttante Joly, gli uomini di Gianinazzi si sono portati in vantaggio dopo appena 2'21» grazie al giovane Verboon facendosi preferire nel primo periodo. Nel terzo centrale sono però cresciuti i vodesi, capaci di ribaltare il punteggio con Jaeger e Suomela, allungando poi nel terzo tempo con Rochette e Salomaeki.

Swisstxt