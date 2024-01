Mair Imago

Dopo poco più di due mesi il Kloten, attualmente penultimo nella classifica di National League, ha trovato il sostituto del canadese Gerry Fleming, esonerato lo scorso 19 novembre.

A prendere il posto di Larry Mitchell, che ha traghettato la squadra, sarà l’italiano Stefan Mair, che lascia così l’Under 20 Elite dell’Ambrì. Quest’ultima verrà di nuovo guidata da Manuele Celio. Mair, per sei anni allenatore del Turgovia in Swiss League, prenderà in mano il team a partire da lunedì, mentre Mitchell tornerà a rivestire il ruolo di direttore sportivo.

