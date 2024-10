Martin Baumann Keystone

Non si è dovuto attendere molto per conoscere il nome del nuovo CEO di Swiss Ice Hockey dopo la partenza di Patrick Bloch.

Martin Baumann, che ha rivestito per 10 anni lo stesso ruolo per la Champions Hockey League, entrerà in funzione a partire dal 4 novembre e interromperà l’interinato di Markus Graf che, da parte sua, lascerà la Federazione.

