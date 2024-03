Con la maglia bianconera Ti-Press

A 36 anni Matteo Nodari ha deciso di appendere i pattini al chiodo.

Swisstxt

Cresciuto nelle giovanili del Lugano, il difensore ha debuttato nel massimo campionato svizzero proprio con la maglia bianconera nel campionato 2006-07. In seguito ha difeso anche i colori del Rapperswil e del Losanna, prima di fare ritorno alla Cornèr Arena nel 2020. Durante la stagione 2021-22 è poi passato al Kloten, con il quale ha conquistato la promozione in National League e dove è rimasto fino ad oggi. Nodari ha giocato in totale 815 partite in NL, con un bottino di 32 reti e 90 assist.

Swisstxt