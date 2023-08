Mayer KEY

Robert Mayer è stato il grande vincitore della Swiss Ice Hockey Night di Soletta.

L'estremo difensore del Ginevra campione svizzero è stato eletto sia miglior portiere che MVP dei playoff. Giocatore più determinante della regular season è stato invece l'attaccante del Rapperswil Roman Cervenka. Confermata la grande popolarità di Andres Ambuehl, scelto per la settima volta dai tifosi come giocatore più popolare. Il premio di giovane dell'anno è andato a David Reinbacher (Kloten), mentre Maija Otamo (Bomo Thun) è stata MVP di Women's League e Andrea Braendli «women of the year».

Swisstxt