Cadieux KEY

L’ex giocatore e allenatore, padre del coach del Ginevra Jan, è morto a 77 anni

Swisstxt

Si è spento all’età di 77 anni Paul-André Cadieux, come ha annunciato La Liberté.

Era stato attivo per quarant'anni nell'hockey svizzero, da giocatore-allenatore ha portato il Berna in NLA conquistando poi tre titoli. Ha in seguito proseguito nel doppio ruolo in diverse squadre, festeggiando altre due promozioni.

Come coach ha raggiunto tre finali con il Friborgo negli anni Novanta, tutte perse. A 42 anni ha vestito per la prima e unica voglia la maglia della Nazionale.

Negli ultimi anni gli erano state amputate in pochi mesi entrambe le gambe dal ginocchio a causa di un’infezione.

Swisstxt