Nico Hischier e Timo Meier hanno illuminato la notte di NHL, ma i sei punti accumulati dai due rossocrociati non sono bastati a New Jersey per avere ragione dei Washington Capitals che, a Newark, si sono imposti per 6-5 all’ Il vallesano, premiato a fine partita con la prima stella, ha messo a segno due reti e un assist mentre l’appenzellese, terza stella, si è distinto con tre passaggi decisivi. Ha vissuto una serata diversa Pius Suter che, pur non finendo nel tabellino, ha festeggiato la vittoria per 3-0 dei suoi Canucks sui Flyers.

