Pius Suter KEY

Pius Suter continuerà la sua carriera in NHL.

Il 27enne zurighese si è accordato per due stagioni con i Vancouver Canucks, che gli verseranno 3,2 milioni di dollari di stipendio. La franchigia canadese è la terza stazione della carriera ai massimi livelli in Nord America per l'elvetico, dopo l'anno passato coi Chicago Blackhawks e i due inverni coi Detroit Red Wings per un totale di 216 partite (43 reti e 44 assist).

Swisstxt