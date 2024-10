Tripletta per uno scatenato Kopitar KEY

L'unico svizzero a sorridere nella notte NHL è stato Fiala.

Swisstxt

I suoi LA Kings si sono imposti per 3-1 in rimonta sul ghiaccio di Buffalo e il sangallese ha fornito l'assist per il momentaneo 2-1. Josi ha invece esordito con una sconfitta. Anche lui ha messo a segno un assit, ma i Nashville Predators sono stati sconfitti 4-3 da Dallas. Fatali le 4 reti incassate dai Preds nel secondo periodo. Nonostante la rete di Meier, i New Jersey Devils sono stati battuti 4-2 in casa da Toronto. In pista sono scesi anche Siegenthaler e Hischier, impiegati entrambi per oltre 20'.

Swisstxt