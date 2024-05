Imago

Nichushkin, attaccante degli Avalanche, è stato sospeso per sei mesi dalla NHL.

Swisstxt

Il 29enne russo si è ritrovato così per la terza volta in tredici mesi nel programma di sostegno, questa volta per dei problemi legati a delle sostanze stupefacenti. La sua squadra è inoltre ad un passo dall'eliminazione: Colorado è infatti stato sconfitto per 5-1 a Dallas, che ora conduce la serie per 3-1. Carolina ha dal canto suo annullato il secondo match point consecutivo a New York. Gli Hurricanes hanno infatti superato per 4-1 i Rangers, che si sono visti avvicinare 3-2 nella serie.

