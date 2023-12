Cereda KEY

L'Ambrì ci ha provato, ma non è riuscito a centrare il 2o successo in 24 ore.

Impegnati in casa, i leventinesi si sono inchinati 3-2 al Losanna dopo i rigori, chiudendo il weekend con 4 punti. In pista senza Spacek (in sovrannumero), i leventinesi hanno offerto una buona partita, senza però riuscire a decidere la contesa nei 60'. Due volte in vantaggio, prima con Douay e poi con De Luca, la squadra di Cereda è infatti sempre stata rimontata dai romandi, in rete con Heldener e Djoos. Ai rigori per i vodesi han segnato Sekac, Riat e Kovacs, mentre per i ticinesi ha realizzato solo Dauphin.

Swisstxt