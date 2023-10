Serata alterna per gli elvetici impegnati nel massimo campionato di hockey nordamericano.

Philipp Kurashev ha realizzato la sua prima rete stagionale, risultando decisivo nel successo per 4-3 all’overtime dei suoi Blackhawks su Las Vegas. Il rossocrociato è stato premiato con la prima stella del match.

È invece stata una serata in chiaroscuro per Janis Moser: il difensore ha messo a referto i suoi primi punti (un gol e un assist) ma non è bastato ai Coyotes, inchinatisi 5-4 al cospetto dei Kings di Kevin Fiala.

Da segnalare infine la brutta carica alla testa subita da Nico Hischier nella vittoria dei suoi Devils (un assist per Timo Meier) su Buffalo.

