Yoshino Enomoto KEY

Alla vigilia del primo derby stagionale, le Ladies Lugano hanno trovato la prima affermazione stagionale.

Le ragazze di Massimo Fedrizzi hanno battuto in rimonta per 2-1 il Friborgo. Le ticinesi, in svantaggio al 34'05», hanno girato la sfida grazie a Greta Niccolai (pareggio) e il game winning gol di Rebecca Roccella.

Swisstxt