Olten ai rigori.

Nulla da fare anche nella seconda partita stagionale per i Rockets, superati per 3-2 dall’ Sotto per 1-0 dopo il primo tempo, i bellinzonesi hanno trovato il pareggio con Jonas Schwab al 25'36», e nel terzo periodo Michael Pastori al 52'52» ha risposto a Dominic Werder, costringendo così i padroni di casa a decidere l'incontro ai supplementari. I ragazzi di Sannitz non sono però riusciti a completare la rimonta, inchinandosi ai propri avversari al termine dei rigori nonostante la trasformazione di Marco Cavalleri, e accontentandosi così di un solo punto.

