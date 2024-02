Gottardo Arena rsi.ch

Archiviata la pausa per la Nazionale, l'Ambrì è pronto e carico per lanciarsi nell'ultima tranche di regular season.

Per le sfide di venerdì, in casa col Rapperswil, e sabato a Berna, coach Cereda potrà contare su praticamente tutto l'organico al completo. Sono infatti rientrati dai rispettivi infortuni Kostner e Pezzullo. L'unico ad attendere ancora la luce verde dallo staff medico è Conz, comunque sceso in pista per l'allenamento di giovedì. «In questa fase tutti i match valgono doppio, ancora di più quando si affrontano delle dirette concorrenti», ha spiegato l'assistant coach René Matte.

