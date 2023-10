Raffaele Sannitz freshfocus

onda del primo acuto in campionato per superare gli ottavi di National Cup, i Bellinzona Rockets hanno invece rimediato una sconfitta inaspettata, cedendo il passo al Thun per 4-2.

Chiamati a cavalcare l’ In casa della sesta forza di MyHockey League, i ragazzi di Sannitz hanno infatti gettato alle ortiche il doppio vantaggio accumulato in poco più di metà partita (a segno Dufey e Scilacci) subendo quattro reti tra il 31’53» e il 38’13».

Swisstxt