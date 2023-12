Arttu Ruotsalainen infortunato con la Nazionale Keystone

Nuovo ferimento in casa Lugano.

Il Lugano ha comunicato che l’attaccante Ruotsalainen ha subito un colpo alla parte alta del corpo in occasione della partita disputata giovedì con la Finlandia contro la Cechia nell’ambito della tappa svizzera dell’Euro Hockey Tour.

Il 26enne di Oulu, rientrato oggi in Svizzera da Praga, non scenderà in pista per le due ulteriori partite del torneo a Zurigo contro gli svedesi e i rossocrociati.

Maggiori informazioni sull’entità dell’infortunio saranno comunicate lunedì.

Swisstxt