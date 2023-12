Harri Sateri Keystone

Incastrato nei bassifondi della classifica di NL, il Bienne può annunciare un'importante conferma per il prossimo futuro.

Harri Sateri ha infatti prolungato il proprio contratto con il club bernese fino al termine della stagione 2025-26. Giunto in Svizzera all’inizio dello scorso campionato, il 33enne finlandese è stato tra i grandi protagonisti della cavalcata dei Seelaender fino alla finale dei playoff con una percentuale di parate del 92,2%. -Il Friborgo ha invece rinnovato di un anno l'accordo con Ryan Gunderson. In maglia burgunda dal 2019, il difensore statunitense ha totalizzato 174 punti (31 gol) in 248 partite di NL.

Swisstxt