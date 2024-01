Out

E' una giornata nera in casa Lugano.

Oltre a Giovanni Morini, che dovrà saltare il resto della stagione, i bianconeri dovranno fare a meno anche di Niklas Schlegel per i prossimi due mesi. «Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto oggi il 29enne portiere hanno infatti evidenziato la lesione della porzione intramuscolare del tendine del bicipite femorale sinistro», si legge nel comunicato. Schlegel, uno dei giocatori che era più in forma in casa bianconera, si è infortunato durante il primo periodo del match con il Ginevra in seguito a una parata su Manninen.

Swisstxt