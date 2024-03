Pius Suter batte Nino Niederreiter e Vancouver vince contro Winnipeg Keystone

Vancouver ha fatto un sol boccone di Winnipeg, vincendo per 5-0, grazie anche a Suter, per lui una rete e un assist.

Il 27enne ha vinto il derby elvetico con Niederreiter. Hischier (rete e assist) e Meier (gol) hanno provato a trascinare i Devils, senza però evitare la sconfitta per 4-2 contro gli Hurricanes. Stessa sorte per Fiala, autore dell'1-0 dopo 26», che alla Crypto Arena ha visto i suoi Kings soccombere contro gli Stars per 4-1. Nashville ha infilato la 3a vittoria di fila battendo Columbus, senza punti Josi. Kurashev, a secco, è uscito battuto con Chicago contro Washington.

Swisstxt