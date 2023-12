Calvin Thuerkauf KEY

Come nella precedente tappa di Tampere, la Svizzera è uscita con tre sconfitte anche dal torneo di Zurigo valido per l'Euro Hockey Tour.

Nell'ultimo incontro gli elvetici sono stati battuti per 4-3 dopo il supplementare dalla Finlandia. Sale quindi a otto la striscia di ko della truppa di Fischer. A permettere alla Nazionale svizzera di almeno ottenere un secondo punto sono stati Thuerkauf, autore di una doppietta, e Bertschy, in una partita ancora una volta vissuta a inseguire. Decisiva all'overtime la penalità per sovrannumero che ha permesso a Innala di sfruttare il 4 contro 3.

Swisstxt