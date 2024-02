Svizzera-Cechia

Niente da fare all'Euro Hockey Tour per la Svizzera.

Impegnati nell'ultima sfida contro la Cechia, valida per il terzo posto, gli elvetici sono stati battuti con il risultato di 5-3. Entrati bene in partita, i rossocrociati hanno giocato i primi 20’ con grande carattere, trovando la rete con Simic. I cechi però, nel secondo tempo, sono scesi sul ghiaccio con un altro piglio, sorprendendo Hughes per ben due volte prima del gol del pareggio di Marchon giunto a 1» dalla sirena. Nell'ultimo terzo, dopo il sigillo di Moy, la Cechia ha poi inflitto il ko definitivo a Fora e compagni.

Swisstxt