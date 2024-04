Brändli KEY

La Svizzera è stata sconfitta anche nella sua seconda partita dei Mondiali femminili di Utica, arrendendosi solamente per 2-0 al forte Canada.

Vallario e compagne si sono subito trovate a inseguire, con le nordamericane passate in vantaggio già dopo 70» con Maltais e portatesi sul 2-0 al 7'46» grazie a Nurse. Nonostante la netta superiorità (45-17 il computo dei tiri), le ragazze allenate da Ryan non sono più riuscite a superare Braendli, ma neppure le elvetiche hanno saputo segnare, nemmeno nei 90» a disposizione in 5c3 all’inizio del secondo tempo.

