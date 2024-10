Michaela Pejzlova TP

Le HCAP Girls faticano a carburare in questa stagione.

Swisstxt

Le leventinesi hanno subito la quinta sconfitta in sei partite inchinandosi a Berna per 3-1. A nulla è valsa la quinta rete in campionato di Pejzlova, giunta a dimezzare lo scarto nel periodo centrale.

