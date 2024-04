Akira Schmid KEY

Come annunciato sette giorni fa, per l’ultima settimana di amichevoli la Svizzera potrà contare sulla presenza dei primi NHLer in vista dei Mondiali di Praga e Ostrava (10-26 maggio).

Swisstxt

L’arrivo di Schmid, che non ha ancora debuttato con la Nazionale, Siegenthaler, Hischier e Kurashev porta al taglio del portiere del Berna Wuethrich e dell’attaccante del Kloten Marchon.

In programma prima dei Campionati del Mondo in Cechia c’è l’ultima tappa dell’EHT, con sfide alla Svezia (giovedì a Kloten), alla Finlandia e alla Cechia (partite già previste in quest’ultima nazione) nel weekend.

Swisstxt