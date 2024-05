KEYSTONE

L'Austria ha perso la terza sfida del gruppo A ai Mondiali in Cechia contro il super favorito Canada. A fine secondo tempo sembrava già fatta per i nordamericani, in vantaggio di cinque reti, invece i ragazzi del duo svizzero di allenatori ha sorpreso tutti.

Il Canada sembrava il vincitore sicuro della sfida contro l'Austria dello svizzero Roger Bader e Arno Del Curto, dopo 40 minuti di gioco.

La squadra nordamericana infatti aveva raggiunto un comodo vantaggio di 6-1, nel corso della terza partita del gruppo A.

Ma l'Austria, già autrice di una gara spettacolare e arcigna contro la Svizzera - 6-5 per i rossocrociati - è stata di nuovo capace di incarnare lo spirito del leggendario allenatore engadinese, rimontando nel terzo finale come nessuno avrebbe mai pensato.

Gli uomini del duo svizzero hanno infatti segnato 5 reti ai nordamericani nel giro di 16 minuti, portando così la sfida ai supplementari.

Poi, John Tavares, dopo soli 15 secondi, ha segnato il gol della vittoria chiudendo la contesa sul risultato di 7-6.

«Nessuno al mondo ci credeva dopo due terzi. È un po' come una vittoria», ha dichiarato un euforico Dominic Zwerger in un'intervista alla «SRF».

L'attaccante dell'Ambrì-Piotta ha segnato dopo 51 minuti la quarta rete per i suoi, mentre il 6 a 6 è stato segnato dall'attaccante dei Minnesota Wilds Marco Rossi, a 49 secondi dalla fine dei tempi regolamentari.

Mentre il Canada è a pari punti con la Svizzera in testa al Gruppo A, gli austriaci hanno così raccolto il primo punto, dopo aver esibito due gare davvero entusiasmanti, che hanno messo ai ferri corti dapprima gli elvetici e poi i canadesi.

Tuttavia, le partite più importanti nella lotta per il terzo posto si svolgeranno solo alla fine del turno preliminare. Domenica gli uomini di Bader e Del Curto incontreranno la Norvegia ( 0 punti) e due giorni dopo la Gran Bretagna (O punti) - prossima avversaria della Svizzera mercoledì sera alle 20:00.