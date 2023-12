Meier Keystone

Meier si è dimostrato ancora una volta decisivo per i suoi Devils.

L'elvetico ha infatti messo a segno il game-winning goal nella vittoria per 4-3 all'overtime di New Jersey sui Jackets, chiudendo come prima stella del match.

Serata positiva anche per Fiala, autore della prima rete per la sua formazione, valsa il momentaneo 1-1 nel successo per 5-1 dei Kings sugli Sharks.

Ha messo a referto un assist Kurashev nel trionfo per 2-1 al supplementare dei Blackhawks sui Jets di Niederreiter.

Nulla da fare invece per i Predators di Josi, sconfitti per 5-2 dai Carolina Hurricanes.

Swisstxt