E' tornato in equilibrio il duello nel primo turno dei playoff tra Roman Josi e Pius Suter.

Dopo la sconfitta in gara-1, i Nashville Predators del difensore hanno pareggiato la serie contro i Vancouver Canucks dell’attaccante, imponendosi per 4-1 in trasferta.

Entrambi gli elvetici sono rimasti a secco di punti in un incontro che ha registrato solo 34 tiri totali (16 per i Predators) e che i Canucks hanno affrontato senza Thatcher Demko (portiere titolare infortunato).

Non è riuscito l’allungo ai Winnipeg Jets di Nino Niederreiter, battuti per 5-2 dai Colorado Avalanche.

