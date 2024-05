Fischer freshfocus

Ai Mondiali di Praga, al via venerdì con Svizzera-Norvegia, Patrick Fischer potrà contare su Roman Josi e Nino Niederreiter, mentre non ci sarà Denis Malgin, infortunatosi in gara-7 della finale dei playoff.

Lo ha lasciato intendere Swiss Ice Hockey. Nella lista definitiva dei convocati, che sarà diramata lunedì, verrà quindi confermato il ritorno del difensore di Nashville dopo cinque anni, mentre El Nino ha già difeso i colori rossocrociati nella scorsa rassegna. Dovrebbero inoltre venire annunciati i finalisti Dean Kukan, Sven Andrighetto, Damien Riat e Andrea Glauser.

