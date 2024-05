Rodwin Dionicio Imago

ottima stagione di Rodwin Dionicio in OHL non è passata inosservata ad Anaheim.

L’ E così il giovane difensore rossocrociato, che nell’inverno era stato ingaggiato dal Bienne, ha firmato un contratto triennale entry level con la compagine californiana, che nel 2023 lo aveva draftato al quinto giro. Nato nel New Jersey e poi trasferitosi in Svizzera, il difensore 20enne ha totalizzato la bellezza di 90 punti (30 gol) in 77 partite tra regular season e playoff con le maglie dei Windsor Spitfires e dei Saginaw Spirit. In Nazionale ha già partecipato a tre Mondiali U20.

