Sul piano personale esordio migliore non poteva esserci in NHL per Lian Bichsel.

Il difensore dei Dallas Stars ha trovato il suo primo gol dopo soli 50’34» contro i Nashville Predators, comunque capaci di imporsi con un netto 4-1 nonostante l’assenza di Roman Josi.

Il 20enne solettese, 45esimo giocatore rossocrociato impiegato nel più prestigioso campionato del mondo, è stato schierato per 15’46", terminando con un bilancio di +1.

L’unico altro elvetico a punti è stato Janis Moser, autore di un assist nel successo per 8-3 dei suoi Tampa Bay Lightning sui Calgary Flames.