CAN-FIN KEY

Non sono mancati gol e spettacolo nel big match del Gruppo A dei Mondiali di Praga.

Swisstxt

Sotto 2-0 in avvio e poi 3-2 al 37', il Canada è comunque riuscito a trovare il modo di sconfiggere per 5-3 la Finlandia. I nordamericani sono passati a condurre per la prima volta al 51'32» quando Hagel ha messo dentro il 4-3 dopo uno splendido assist di Tavares, che tutto solo nello slot ha avuto la freddezza di attendere il momento giusto per servire il compagno. In attesa della Cechia (alle 20h20 con la G.Bretagna), il Canada aggancia la Svizzera al comando.

Swisstxt