Kuokkanen già conosce la NL KEY

Il Losanna ha annunciato di aver messo sotto contratto gli attaccanti finlandesi Janne Kuokkanen, Ahti Oksanen e Lauri Pajuniemi fino al 2026, dunque per le prossime due stagioni.

Swisstxt

Se Kuokkanen non è un volto nuovo del nostro campionato, avendo già disputato quello del 2022-23 con il Friborgo (31 punti, 10 gol in 43 partite), gli altri due vivranno una prima assoluta in Svizzera dopo aver trascorso in Svezia l’ultima esperienza. Oksanen è reduce da un’annata di 30 punti (11 gol) in 47 sfide con l’Oskarshamns, mentre Pajuniemi da 35 punti (15 gol) in 43 incontri con il Malmoe.

Swisstxt