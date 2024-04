Jussi Tapola freshfocus

Il Berna ha annunciato di aver raggiunto un accordo per due annate con tre nuovi stranieri: il difensore Anton Lindholm e gli attaccanti Victor Ejdsell e Kalle Kossila.

Lindholm, 29enne in provenienza dal Leksands, ha fatto parte della Nazionale svedese negli ultimi due Mondiali e in carriera ha vestito per 66 partite la maglia degli Avalanche in NHL.

In arrivo dal Fäerjestad BK, Ejdsell è un possente attaccante svedese schierabile sia da centro che come ala, mentre il finlandese Kossila nella passata stagione si è laureato campione di Svezia con i Vaexjoe Lakers.

