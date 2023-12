Niederreiter KEY

Nino Niederreiter è stato il grande protagonista del successo di Winnipeg su Boston.

Nel 5-1 rifilato dai Jets ai Bruins il grigionese ha messo a segno una doppietta e fornito un assist, arrivando così a quota 20 punti. Il 31enne ha colpito in entrambe le occasioni in superiorità numerica, dapprima infilando il 3-0 da sotto misura e poi timbrando il 5-1 finale a 19» dal termine con un bel tiro dallo slot. Poca fortuna invece per l'altro elvetico impegnato, Philipp Kurashev, che ha rimediatoi un poco invidiabile -3 nella sconfitta dei i suoi Chicago Blackhawks contro i Montréal Canadiens per 5-2.

